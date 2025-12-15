C' è un cadavere nel parco Uomo trovato morto tra i cespugli

Nel parco di Colle Parnaso, nel IX municipio di Roma, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, un senzatetto, domenica pomeriggio. Il ritrovamento ha scatenato grande scalpore nella zona di Papillo, suscitando interrogativi sulle circostanze della morte e sulle eventuali cause di questo drammatico episodio.

Dramma a Roma dove è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo, un senza dimora. Il macabro rinvenimento è avvenuto domenica pomeriggio nel parco di Colle Parnaso, zona Papillo, nel IX municipio Eur. Sul posto i carabinieri e il medico legale che hanno poi accertato il decesso dell'uomo. Romatoday.it 49 YR OLD FOUND DEAD IN PASADENA PARK! | Elena Ledford Story Genova, cadavere al Parco del Peralto, indagini in corso - facebook.com facebook