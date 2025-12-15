C' è Gazebo per il Natale di Palazzolo

A Palazzolo dello Stella torna l’atteso appuntamento con il Gazebo natalizio, accompagnato dalla musica degli anni ’80. La serata celebra i grandi successi di quel decennio, offrendo un’atmosfera di festa e nostalgia. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e delle tradizioni natalizie, che anima il paese con emozioni e ricordi indimenticabili.

Ritorna a Palazzolo dello Stella la magica notte dei grandi successi anni ’80 targati “Nostalgia Canaglia”. L’edizione natalizia porterà sabato 20 dicembre, alle 21.30, all'Area Festeggiamenti, lo special guest, Gazebo, uno degli artisti simbolo della musica anni ’80. Conosciuto in tutto il mondo. Udinetoday.it

