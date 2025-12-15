CeDi da 50 anni modello d’impresa

Da oltre cinquant’anni, Ce.Di. Marche rappresenta un punto di riferimento nel settore della distribuzione organizzata nelle Marche e in Abruzzo. Questa cooperativa sostiene e sviluppa una rete di imprenditori soci e punti vendita alimentari, contribuendo allo sviluppo economico e alla crescita del territorio attraverso un modello di impresa solidale e cooperativo.

© Ilrestodelcarlino.it - Ce.Di., da 50 anni modello d'impresa Ce.Di. Marche è una realtà cooperativa della distribuzione organizzata che da oltre 50 anni sostiene e sviluppa una rete di imprenditori soci e punti vendita alimentari presenti sul territorio marchigiano e abruzzese. Nata con l'obiettivo di unire competenze, risorse e valori condivisi, la cooperativa si è evoluta nel tempo fino a diventare un riferimento stabile per solidità patrimoniale, qualità, convenienza e innovazione nel settore retail con al centro sempre la soddisfazione del consumatore finale. Fondata nel 1971 da 18 commercianti provenienti da Osimo e Castelfidardo, riunisce oggi 55 imprese associate, che gestiscono una rete di 90 punti vendita tra Superstore, Supermercati e Market, con l'insegna di proprietà "Si con Te", e sviluppano un fatturato di oltre 457 mln di €, con una quota di mercato nelle Marche del 23 % (Fonte Nielsen GNLC).