C’è anche Meret tra i candidati al Best XI Fifa del 2025 il Napoli ne ha tre | lui Di Lorenzo e McTominay

La Fifa ha aperto le votazioni per il Best XI del 2025, includendo tra i candidati alcuni dei migliori calciatori del momento. Tra questi, spiccano tre rappresentanti del Napoli: Meret, Di Lorenzo e McTominay, riconoscimenti che testimoniano l'eccellenza della squadra partenopea nel panorama internazionale.

La Fifa ha aperto le votazioni per decretare il miglior undici del 2025 e, tra i calciatori nominati, ce ne sono anche tre del Napoli. Le nominations della Fifa per il “best XI”: presenti anche 3 calciatori del Napoli. In particolare, tra i portieri è stato nominato Alex Meret. Tra i difensori, c’è Giovanni Di Lorenzo. Tra i centrocampisti, il miglior calciatore della Serie A dello scorso anno, ovvero Scott McTominay. Per votare, basterà collegarsi a questo sito. Gli altri giocatori nominati sono i seguenti: Portieri: Alisson Becker (Brazil and Liverpool), Yassine Bounou (Morocco and Al Hilal), Diogo Costa (Portugal and Porto), Thibaut Courtois (Belgium and Real Madrid), Michele Di Gregorio (Italy and Juventus), Gianluigi Donnarumma (Italy and Paris Saint-Germain, now Manchester City), Fabio (Brazil and Fluminense), John Victor (Brazil and Botafogo, now Nottingham Forest), Emiliano Martinez (Argentina and Aston Villa), Edouard Mendy (Senegal and Al-Ahli), Kevin Mier (Colombia and Cruz Azul), Manuel Neuer (Germany and Bayern Munich), Jan Oblak (Slovenia and Atletico Madrid), David Raya (Spain and Arsenal), Robert Sanchez (Spain and Chelsea), Unai Simon (Spain and Athletic Club), Yann Sommer (Switzerland and Inter Milan), Mile Svilar (Belgium and Roma), Wojciech Szczesny (Poland and Barcelona), Weverton (Brazil and Palmeiras), Ronwen Williams (South Africa and Mamelodi Sundowns). Ilnapolista.it