CD Guadalajara Spagna-Barcellona martedì 16 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Ter-Stegen torna tra i pali dei catalani

Il 16 dicembre 2025 alle ore 21:00, il CD Guadalajara affronta il Barcellona in una sfida valida per la Copa del Rey. Segui le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici di questa importante partita, con il ritorno di Ter-Stegen tra i pali dei catalani. Un incontro che promette emozioni e spettacolo tra due squadre determinate a conquistare il passaggio del turno.

Martedì notte il Barcellona inizierà il suo cammino in un’altra competizione, che l’anno scorso tra l’altro ha vinto: la Copa del Rey. I blaugrana si fregiano dunque del titolo di campioni in carica e cominciano la difesa della loro egemonia dai sedicesimi di finale: la squadra rivale è il CD Guadalajara, squadra di terza divisione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Sorteggio da sogno, il Guadalajara (terza divisione) festeggia la sfida col Barcellona - Il CD Guadalajara si prepara a vivere una serata storica: per la prima volta La squadra della Primera Federación affronterà il leggendario Barcelona nella Copa del Rey 2025- ilmessaggero.it