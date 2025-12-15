CD Guadalajara Spagna-Barcellona martedì 16 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno quattro gol dei catalani?

Martedì 16 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa il match tra CD Guadalajara e Barcellona, valido per una competizione importante. Nell'articolo troverete formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di almeno quattro gol dei catalani. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di calcio e pronostici sportivi.

Martedì notte il Barcellona inizierà il suo cammino in un'altra competizione, che l'anno scorso tra l'altro ha vinto: la Copa del Rey. I blaugrana si fregiano dunque del titolo di campioni in carica e cominciano la difesa della loro egemonia dai sedicesimi di finale: la squadra rivale è il CD Guadalajara, squadra di terza divisione. Sorteggio da sogno, il Guadalajara (terza divisione) festeggia la sfida col Barcellona - Il CD Guadalajara si prepara a vivere una serata storica: per la prima volta La squadra della Primera Federación affronterà il leggendario Barcelona nella Copa del Rey 2025-

