Il 16 dicembre 2025 alle ore 21:00 si affrontano CD Guadalajara e Barcellona, in una sfida valida per una competizione importante. Con le formazioni, le quote e i pronostici, analizzeremo le aspettative per questa partita, che segna l’inizio del percorso dei Blaugrana in un nuovo torneo, dopo il successo ottenuto nella Copa del Rey lo scorso anno.

© Infobetting.com - CD Guadalajara Spagna-Barcellona (martedì 16 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blaugrana destinati agli ottavi

Martedì notte il Barcellona inizierà il suo cammino in un’altra competizione, che l’anno scorso tra l’altro ha vinto: la Copa del Rey. I blaugrana si fregiano dunque del titolo di campioni in carica e cominciano la difesa della loro egemonia dai sedicesimi di finale: la squadra rivale è il CD Guadalajara, squadra di terza divisione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Guadalajara vs Barcelona Possible Lineup ??? Copa del Rey Tactical analysis Preview Match Prediction

Sorteggio da sogno, il Guadalajara (terza divisione) festeggia la sfida col Barcellona - Il CD Guadalajara si prepara a vivere una serata storica: per la prima volta La squadra della Primera Federación affronterà il leggendario Barcelona nella Copa del Rey 2025- ilmessaggero.it