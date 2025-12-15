CD Guadalajara Spagna-Barcellona martedì 16 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Blaugrana destinati agli ottavi
Il 16 dicembre 2025 alle ore 21:00 si affrontano CD Guadalajara e Barcellona, in una sfida valida per una competizione importante. Con le formazioni, le quote e i pronostici, analizzeremo le aspettative per questa partita, che segna l’inizio del percorso dei Blaugrana in un nuovo torneo, dopo il successo ottenuto nella Copa del Rey lo scorso anno.
Martedì notte il Barcellona inizierà il suo cammino in un’altra competizione, che l’anno scorso tra l’altro ha vinto: la Copa del Rey. I blaugrana si fregiano dunque del titolo di campioni in carica e cominciano la difesa della loro egemonia dai sedicesimi di finale: la squadra rivale è il CD Guadalajara, squadra di terza divisione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Guadalajara vs Barcelona Possible Lineup ??? Copa del Rey Tactical analysis Preview Match Prediction
Sorteggio da sogno, il Guadalajara (terza divisione) festeggia la sfida col Barcellona - Il CD Guadalajara si prepara a vivere una serata storica: per la prima volta La squadra della Primera Federación affronterà il leggendario Barcelona nella Copa del Rey 2025- ilmessaggero.it