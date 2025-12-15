CD Guadalajara Spagna-Barcellona martedì 16 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno quattro gol dei catalani?

Martedì 16 dicembre 2025 alle ore 21:00 si sfideranno CD Guadalajara e Barcellona in una partita valida per la Copa del Rey. Gli azulgrana, campioni in carica, affrontano questa sfida con l’obiettivo di proseguire il loro percorso nella competizione, che hanno già vinto nella scorsa stagione. Ecco formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Martedì notte il Barcellona inizierà il suo cammino in un'altra competizione, che l'anno scorso tra l'altro ha vinto: la Copa del Rey. I blaugrana si fregiano dunque del titolo di campioni in carica e cominciano la difesa della loro egemonia dai sedicesimi di finale: la squadra rivale è il CD Guadalajara, squadra di terza divisione. Sorteggio da sogno, il Guadalajara (terza divisione) festeggia la sfida col Barcellona - Il CD Guadalajara si prepara a vivere una serata storica: per la prima volta La squadra della Primera Federación affronterà il leggendario Barcelona nella Copa del Rey 2025-