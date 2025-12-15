Cavallo di ritorno a Casoria | 1000 euro per riavere l’auto Arrestato 20enne

Un episodio di estorsione a Casoria ha portato all'arresto di un 20enne napoletano, coinvolto in un tentativo di cavallo di ritorno per recuperare l'auto rubata. Durante l'intervento, la Polizia ha arrestato l'individuo per estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, evidenziando le tensioni e i rischi legati ai reati legati ai veicoli e alla criminalità locale.

Cavallo di ritorno a Casoria. Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano per estorsione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Lo stesso è stato altresì denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

