Cavallo di ritorno a Casoria | 1000 euro per riavere l’auto Arrestato 20enne

Un episodio di estorsione a Casoria ha portato all'arresto di un 20enne napoletano, coinvolto in un tentativo di cavallo di ritorno per recuperare l'auto rubata. Durante l'intervento, la Polizia ha arrestato l'individuo per estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, evidenziando le tensioni e i rischi legati ai reati legati ai veicoli e alla criminalità locale.

© Teleclubitalia.it - Cavallo di ritorno a Casoria: 1000 euro per riavere l'auto. Arrestato 20enne Cavallo di ritorno a Casoria. Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano per estorsione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Lo stesso è stato altresì denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Cavallo di ritorno a Casoria: 1000 euro per riavere l'auto. Arrestato .