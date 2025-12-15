Cavalieri del lavoro premiati i 30 diplomati più talentuosi | Conservate il coraggio di fare

Il 15 dicembre 2025 a Bologna, trenta diplomati particolarmente talentuosi sono stati premiati come Cavalieri del lavoro. Riconoscimento ai giovani che si distinguono per eccellenza, coraggio e capacità di promuovere il dialogo tra istituzioni e imprese, rappresentando un esempio di eccellenza e futuro promettente per il Paese.

Bologna, 15 dicembre 2025 - Trenta giovani, eccellenti e bravi, promotori del talento e del dialogo tra istituzioni e imprese. I premiati hanno terminato i percorsi scolastici con il massimo dei voti. Sono le figure di spicco degli istituti tecnico-tecnologici statali della regione, gratificati, come ogni anno, dal gruppo emiliano-romagnolo dei Cavalieri del lavoro. Riconoscimento consegnato ai ragazzi nel centro per eccellenza del merito e della tecnologia: il Tecnopolo di Bologna. Borse di studio agli studenti più promettenti. I diplomati si sono riuniti per ricevere le borse di studio, dal valore di mille euro ciascuna, per incentivare la loro carriera futura.

