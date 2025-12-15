Cavalieri avanti tutta Missione compiuta Espugnata L’Aquila
I Cavalieri Union ottengono una vittoria importante sul campo de L’Aquila Rugby, conclusa con il punteggio di 29-16. La squadra mostra determinazione e solidità, portando a termine con successo la loro missione. Un risultato che sottolinea il valore e la crescita del team in questa stagione.
Rugby L’Aquila 16 Cavalieri Union 29 RUGBY L’AQUILA: Wyss, De Gaspari, Bucci, Molina, Caporale, Pietrinferni, Petrolati (70’ De Nicola) Lofrese (50’ Sciarra) Biondi, Daniele, Sacco, Fiore, Romano (45’ Breglia) Masetti, Sebastiani (45’ Iovenitti). All.:Milani. CAVALIERI UNION. Puglia, Nistri, Marioni, Pancini (54’ Cella) Fondi, Dabizzi, Bencini, Morelli, Righini, Trivilino, Mardegan, Casciello, Sassi (44’ Giagnoni) Di Leo (44’ Rudalli) Sansone (44’ Tizzi). All.:Chiesa. Arbitro: Gabriele Chirnoaga di Roma, assistito da Francesco Pierantoni di Roma e Sara Mancini di Roma. Marcature: 2’ Francois Wyss (3- 0) 6’ Fondi (3- 5) 7’Puglia (3- 7) 11’Fondi (3 – 11) 12’ Puglia 3 – 14; 19’Fondi (3 – 19) 37’Lofrese (8 – 19) 38’Francois Wyss (10 – 19) 53’ Fondi (10 – 24) 56’’ Francois Wyss (13 – 24) 61’Francois Wyss (16 – 24) 40’ Righini (16 - 29). Sport.quotidiano.net
