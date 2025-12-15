Il collare antiparassitario Seresto, ampiamente diffuso tra i proprietari di cani, è al centro di un acceso dibattito. Mentre molti lo considerano efficace e pratico, ci sono preoccupazioni riguardo ai possibili effetti collaterali e rischi per la salute degli animali. In questo articolo, esploreremo le controversie e le opinioni che circondano questo prodotto.

© Tvzap.it - “Causa patologie e morte”: il famoso collare anti parassitario sotto l’occhio del ciclone

– Per chi ha un cane, Seresto non è certo una novità: è uno dei collari antiparassitari più venduti e utilizzati al mondo. Proprio per questo, quando se ne parla in termini critici, l’attenzione sale immediatamente. A riportare il tema al centro del dibattito è stata Sabrina Giannini, giornalista da anni impegnata su ambiente e benessere animale, che nell’ultima puntata di Indovina chi viene a cena?, andata in onda sabato 13 dicembre su Rai 3, ha dedicato un servizio al prodotto. Il focus è sul collare realizzato dalla multinazionale tedesca Elanco, che ha acquisito il brevetto da Bayer Animal Health, e sul lungo elenco di segnalazioni arrivate dagli Stati Uniti riguardanti cani morti o gravemente ammalati dopo averlo indossato. Tvzap.it

Morto il famoso attore Val Kilmer malattia, carriera, chirurgia plastica, film e causa del decesso

Davide Astori e Piermario Morosini, la scoperta scientifica dietro le morti. «E' una patologia che sfugge all'elettrocardiogramma, ecco come si può prevenire» - Solo la risonanza cardiaca con mezzo di contrasto la scopre ed è una delle cause prevalenti della morte improvvisa di giovani e di atleti apparentemente sani. ilmessaggero.it

Qual è la prima causa di morte in Italia e le strategie di prevenzione - Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte in Italia, nonostante i progressi scientifici e terapeutici degli ultimi decenni. gazzetta.it

Oggigiorno ci sono tante patologie come quelle cardiovascolari principalmente a causa del cibo spazzatura. Serve tornare alla vera dieta mediterranea - facebook.com facebook