Catastrofi naturali obbligo di assicurazione per 133 mila imprese Cna Liguria | Inutile balzello

A partire da aprile, oltre 133 mila imprese in Liguria saranno obbligate a stipulare assicurazioni contro le catastrofi naturali. La CNA Liguria critica questa misura, definendola un inutile balzello, evidenziando inoltre l’insufficienza delle coperture nelle zone a rischio alluvione.

