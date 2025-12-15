Catania | rafforzare le sinergie tra Università Istituzioni terzo settore e mondo produttivo per dare una seconda chance alle persone detenute

A Catania si promuovono sinergie tra Università, istituzioni, terzo settore e mondo produttivo per offrire alle persone detenute nuove opportunità di reinserimento attraverso formazione e lavoro, riconoscendo il carcere come un momento di transizione verso un futuro dignitoso.

REINSERIRE PER RESTITUIRE DIGNITÀ: DAL LAVORO E DALLA FORMAZIONE NUOVE PROSPETTIVE PER LE PERSONE DETENUTE CATANIA –  Il carcere non può e non deve essere un punto di arrivo, ma una fase di passaggio verso il reinserimento sociale e lavorativo della persona. È questo il messaggio forte e condiviso emerso dal convegno  "Liberi di lavorare – Verso nuovi percorsi di inserimento delle persone detenute", promosso  dall'Università di Catania  e da  Seconda Chance, che si è svolto stamattina al  Palazzo delle Scienze. Nel solco  dell'articolo 27 della Costituzione italiana, che afferma la funzione rieducativa della pena, e delle norme che promuovono il lavoro come strumento di inclusione e prevenzione della recidiva, il convegno ha posto al centro il tema del reinserimento come responsabilità collettiva, capace di generare sicurezza, coesione sociale e sviluppo sostenibile.