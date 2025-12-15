Catania Operazione Safe Zone | maxi blitz della Polizia a San Berillo Vecchio

Nella giornata di oggi, a Catania, è stata avviata l'Operazione “Safe Zone”, un maxi blitz della Polizia nel quartiere di San Berillo Vecchio. Oltre 250 agenti hanno eseguito misure cautelari su disposizione della Procura Distrettuale, con l’obiettivo di contrastare attività criminali nella zona.

