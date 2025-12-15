Catania la piazza di San Berillo Vecchio in mano agli africani | 36 arresti oltre 250 agenti impegnati nel blitz Safe zone

Su disposizione della Procura Distrettuale, più di 250 agenti della Polizia di Stato hanno eseguito u n'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania nei confronti di 36 soggetti stranieri di varie nazionalità. Nei confronti di due altri indagati, è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Catania e l'obbligo di permanere presso il proprio domicilio dalle 20 alle 06.

Catania, l’operazione anti-droga a San Berillo Vecchio e gli arresti - Per tutti le accuse sono, a vario titolo, dei delitti di detenzione e spaccio di stupefacenti, rapina, estorsione e ricettazione. livesicilia.it

