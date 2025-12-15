Casumaro colpo esterno che vale il terzo posto

Nel match tra Casumaro e Sparta Castelb, i gialloblù ottengono una vittoria fondamentale in trasferta, consolidando il terzo posto in classifica. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-3, grazie alle reti decisive e alle molteplici sostituzioni che hanno determinato l'esito finale.

Sparta Castelb. 2 Casumaro 3 SPARTA CASTELB.: Baldani, Tirello, Marzocchi, Sabbioni (32’ st Colino), Gavelli (27’ pt Pirazzoli), Caroli, Alessandrini (41’ st Asgarov), Venturoli, Placci, Mainetti, Fagnocchi. A disposizione: Landi, Borgognoni, Busillo, Amato, Turrini, Gambassi. All.: Vittozzi. CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini (10’ st Ceneri), Farina (14’ pt Bellodi), Lodi (1’ st Barbieri), Correggiari, Catozzo, Daniel, Chinappi, Govoni (44’ st Pressato). All.: Rambaldi. Arbitro: Sangiorgi di Lugo di Romagna. Reti: 18’ pt Venturoli (S), 26’ pt rig. Benini (C), 38’ pt Placci (S), 29’ st Chinappi (C), 32’ st Govoni (C). Sport.quotidiano.net

