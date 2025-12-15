Castrocielo Natale ciociaro

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale Ciociaro torna a Castrocielo il 20 dicembre con il tradizionale Presepe Vivente. L’evento si svolgerà tra i suggestivi vicoli del centro storico a partire dalle ore 17:30, offrendo un’opportunità di riscoprire le tradizioni natalizie e vivere un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Immagine generica

Torna il Natale Ciociaro e il Presepe Vivente a Castrocielo il 20 dicembre tra i vicoli del centro storico dalle ore 17:30.Anche quest’anno Castrocielo è pronta a farvi vivere la magia del Natale Ciociaro – Presepe Vivente, giunto alla sua XXV edizione.Il nostro borgo tornerà indietro nel tempo:-. Frosinonetoday.it

Natale Ciociaro Castrocielo

Video Natale Ciociaro Castrocielo