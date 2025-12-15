Castelsangiovanni la Chiesa Maggiore gremita per Voci di Natale

Domenica 14 dicembre, nella suggestiva cornice della Collegiata di Chiesa Maggiore a Castelsangiovanni, si è svolto l’evento “Voci di Natale”. Un’occasione speciale che ha visto la chiesa gremita di partecipanti, unendo musica e tradizione in un’atmosfera natalizia coinvolgente e suggestiva.

