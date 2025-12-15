Cassino La musica che diventa solidarietà

A Cassino, la musica si trasforma in solidarietà. Il Rotary Club Cassino, in collaborazione con il Maestro Alessandro Minci e la Parrocchia di Sant’Antonio da Padova, organizza un concerto di chitarra classica il prossimo sabato 20. Un evento che unisce arte e solidarietà, offrendo un momento di vicinanza, cura e speranza alla comunità.

© Frosinonetoday.it - Cassino, La musica che diventa solidarietà La musica come strumento di cura, vicinanza e speranza. Con questo spirito il Rotary Club Cassino, in collaborazione con il Maestro Alessandro Minci e grazie alla preziosa disponibilità della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova, organizza un concerto di chitarra classica in programma sabato 20.