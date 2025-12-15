Caso Garlasco è la settimana decisiva per il dna | ecco cosa accadrà il 18 novembre Gli esperti | Indagini sugli oggetti indossati da Chiara
Segnali decisivi nel caso Garlasco: il 18 novembre si svolgerà una settimana cruciale per l’analisi del DNA. Gli esperti si concentrano sugli oggetti indossati da Chiara e sulla perizia genetica che potrebbe confermare o smentire il coinvolgimento di Andrea Sempio o della sua linea paterna, riaccendendo i riflettori sulla vicenda giudiziaria.
Il delitto di Garlasco torna davanti ai giudici. Al centro la perizia genetica sul dna maschile trovato sotto le unghie della vittima, compatibile con Andrea Sempio o con la sua linea paterna. L’appuntamento è per il 18 dicembre, giovedì mattina. Il caso Garlasco tornerà in aula, nel Tribunale di Pavia, per discutere della perizia della genetista Denise Albani. Novanta pagine in cui l’esperta analizza il dna estrapolato da due unghie delle dita di Chiara Poggi, la 26enne uccisa 18 anni fa nella sua abitazione di via Pascoli. Caso Garlasco, è la settimana decisiva per il dna: ecco cosa accadrà il 18 novembre. Notizie.com
La perizia del delitto di Garlasco: Dna di Sempio sulle unghie di Poggi
