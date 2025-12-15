A trenta anni dalla storica sentenza Bosman, il calcio si trova di nuovo sotto scrutinio. I calciatori annunciano una class action contro la Fifa, accusandola di non aver apportato cambiamenti significativi e chiedendo nuove regole e risarcimenti. La questione evidenzia le criticità ancora presenti nel sistema dei trasferimenti e le esigenze di riforma nel mondo del calcio professionistico.

© Ilnapolista.it - Caso Diarra, pronta una class action dei calciatori: “La Fifa non ha cambiato nulla, vogliamo nuove regole e i risarcimenti”

Trent’anni dopo la sentenza Bosman, che nel 1995 ha cambiato il mercato dei trasferimenti, il calcio torna sotto accusa. Come riporta Le Monde, la fondazione Justice for Players prepara una class action contro la Fifa per ottenere risarcimenti e nuove regole. Tutto nasce dal caso Lassana Diarra e dalla relativa sentenza: le sanzioni subite dall’ex giocatore sono state giudicate contrarie alle norme europee su libera concorrenza e circolazione. L’associazione sostiene che tutti i calciatori tra il 2002 e il 2024 siano stati danneggiati. In gioco ci sono miliardi di euro. Riporta Le Monde: “Il 15 dicembre 1995 la Corte di giustizia delle Comunità europee prese la decisione di liberalizzare il mercato dei trasferimenti. Ilnapolista.it

100mila calciatori "sfidano" la Fifa - Una class action contro la Fifa e cinque federazioni calcistiche europee che riguarderà circa 100mila calciatori professionisti con la richiesta di un risarcimento di svariati miliardi di euro. ilgiornale.it

Caso Diarra, una class action contro la FIFA potrebbe coinvolgere 100 mila calciatori - L’azione legale è partita dalla Justice for Players Foundation, fondazione olandese che ha voluto riunire tutti i giocatori che sarebbero stati danneggiati dai regolamenti della federazione mondiale e ... lettera43.it

Caso Moussa Diarra, l’opposizione all’archiviazione dei legali della famiglia prova a ribaltare la ricostruzione della Polfer - facebook.com facebook