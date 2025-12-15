© Anteprima24.it - Casapulla, accolta la richiesta di incentivi GSE per oltre 416 mila euro

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Casapulla compie un nuovo e significativo passo nel percorso di riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare. Grazie a un preciso indirizzo politico del Sindaco e al lavoro puntuale e qualificato dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici, è stata ufficialmente accolta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la richiesta di prenotazione degli incentivi per un importante intervento di efficientamento energetico. L’intervento andrà a riguardare l’immobile della scuola elementare e media di Via J.F. Kennedy n. 59, per il quale il Comune di Casapulla riveste il ruolo di Soggetto Responsabile dell’iniziativa. Anteprima24.it

