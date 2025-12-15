Casal di Principe accoltellato in corso Umberto I | uomo ferito e trasferito al Cardarelli

Una serata di tensione a Casal di Principe, dove un uomo di origine extracomunitaria è stato ferito gravemente in un accoltellamento lungo corso Umberto I, una delle principali vie del centro. La vittima è stata trasportata d'urgenza al vicino ospedale Cardarelli.

Paura nella serata di ieri a Casal di Principe, dove un uomo di origine extracomunitaria è rimasto gravemente ferito a seguito di un accoltellamento avvenuto lungo corso Umberto I, una delle principali arterie del centro cittadino. L’episodio di violenza – come anticipa Edizione Caserta – si è verificato intorno alle ore 21, rendendo necessario l’immediato . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

