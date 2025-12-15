Casa e salute contrattacco dell’opposizione

Un anno dopo l’insediamento in viale Aldo Moro, l’intervista del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale al Carlino ha generato un acceso dibattito online. Le sue dichiarazioni su casa e salute hanno suscitato reazioni e discussioni tra cittadini, politici e commentatori, evidenziando le diverse sensibilità e posizioni su temi cruciali per la regione.

Ha suscitato dibattito sul web, sui social e nelle chat politiche l’intervista del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale al Carlino a un anno dall’insediamento in viale Aldo Moro. Il presidente ha prima parlato del Pd, prendendo le distanze dall’ex governatore Bonaccini ("un amministratore non penso debba iscriversi a una corrente, ma tenere insieme autonomia e lealtà verso il suo partito"), poi si è soffermato sulla strategia per la casa, invocando politiche attive a sostegno del canone calmierato e dicendo che costruire salendo in altezza "non è un tabù", se i progetti hanno un’anima sociale. Quotidiano.net CASA SALUTE MOBILE A ROCCA SAN GIOVANNI – 17-18 dicembre 2025 9-13 e 14-17 - Mammografia - Pap e HPV-test - Kit screening colon retto - Controllo neo sospetto, ECG, spirometria INFO date ed esami: 366.9341042 o salutemobile@asl2abr x.com È stata inaugurata oggi la nuova ` (ex Casa della Salute Prati Trionfale), alla presenza del e del . . Pres - facebook.com facebook