Casa di proprietà in Italia raggiunto il livello più alto dal 2012 | cosa è cambiato

In Italia, la percentuale di cittadini che possiedono una casa di proprietà ha raggiunto l’81,6%, il livello più alto dal 2012. Questo incremento riflette cambiamenti nel mercato immobiliare e nelle dinamiche socio-economiche, segnando un momento importante per il settore abitativo nel paese. Analizziamo le cause di questa crescita e le sue implicazioni.

La quota di italiani che vive in una casa di proprietà ha raggiunto l'81,6%, il livello più alto registrato dal 2012. Il dato emerge dalle rilevazioni Istat rielaborate da Confedilizia e segna un incremento di 2,8 punti percentuali rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia. In un contesto caratterizzato da una mobilità interna che coinvolge circa 1,4 milioni di persone l'anno, il risultato appare particolarmente significativo. Chi cambia città o regione con maggiore frequenza tende infatti a preferire l'affitto, eppure il numero dei proprietari continua a crescere. Il ruolo dell'invecchiamento della popolazione.

