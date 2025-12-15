L'articolo esplora la situazione del settore abitativo, evidenziando l'importanza del confronto tra istituzioni e amministratori locali. Si discute delle sfide legate alla gestione della casa e delle fragilità sociali correlate, analizzando il ruolo delle diverse realtà territoriali nel rispondere alle esigenze dei cittadini.

© Iltempo.it - Casa: Braga, 'governo assente, noi con amministratori'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Utile il confronto con chi ogni giorno si occupa del problema della casa, una questione che incrocia il più delle volte altre fragilità e che tocca città grandi, medie e piccole. Le proposte avanzate oggi alla Camera dagli assessori e delle assessore raccolgono molte proposte e iniziative legislative elaborate dal Pd in questi mesi e aiutano a riaccendere i riflettori su un tema completamente escluso dalla manovra se non per l'azzeramento di tutti i fondi a cominciare da quello sulla morosità incolpevole, scaricando sui comuni ogni responsabilità". Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Piano casa nazionale. Iltempo.it

La deputata Pd: Questo decreto vi porterà sfortuna

Casa: Braga, 'governo assente, noi con amministratori' - "Utile il confronto con chi ogni giorno si occupa del problema della casa, una questione che incrocia il più delle volte altre fragilità e che tocca città grandi, medie e p ... iltempo.it

Braga (Pd), 'casa assente da agenda politica' - C'è bisogno di tutelare la proprietà, soprattutto quella piccola e dare così una risposta alle persone che ... iltempo.it

Una buona vittoria per lo Sporting Braga in casa dell’ostico Famalicao, con sorpasso in classifica Il Braga gioca una buona gara, passa avanti con Ricardo Horta appena entrato in area, pareggia Zabiri su azione corale, poi tanto Braga e gol della vittoria trovat - facebook.com facebook