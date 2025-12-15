Cartella clinica elettronica | promossi Di Venere San Paolo e Perinei | Certificazione internazionale
Continua il processo di digitalizzazione della sanità pubblica locale. L'Asl Bari ha ottenuto il riconoscimento della ‘Stage 3’ nella certificazione Himss Emram, un modello di valutazione di maturità digitale considerato standard internazionale, per i presidi di Pronto Soccorso-Dipartimento. Baritoday.it
Come funzionerà la cartella clinica elettronica condivisa (in Europa) - Esami del sangue, diagnostica per immagini e altri dati relativi allo stato di salute dei cittadini degli Stati membri, oltre alle ricette elettroniche condivise che permetteranno ai cittadini europei
Cartella clinica elettronica unica, partita la sperimentazione in Toscana - A dare il via a metà agosto alla sperimentazione sono stati alcuni reparti dell'area medica dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia a Montevarchi Arezzo, 26 settembre 2024 – La cartella clinica
