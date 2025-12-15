Cartella clinica elettronica | promossi Di Venere San Paolo e Perinei | Certificazione internazionale

Continua il processo di digitalizzazione della sanità pubblica locale. L'Asl Bari ha ottenuto il riconoscimento della ‘Stage 3’ nella certificazione Himss Emram, un modello di valutazione di maturità digitale considerato standard internazionale, per i presidi di Pronto Soccorso-Dipartimento. Baritoday.it

