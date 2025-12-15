Carpi lettera di protesta contro l’arbitro Maccorin

Il Carpi ha deciso di inviare una lettera di protesta ufficiale alla Lega Pro riguardo alla direzione arbitrale di Michele Maccorin. La squadra contesta le decisioni dell’arbitro durante la partita contro il Forlì, ritenendo che ci siano stati comportamenti che abbiano influenzato in modo evidente l’esito dell’incontro.

Il Carpi manderà una lettera di protesta formale alla Lega Pro contro la direzione di Michele Maccorin che ha "indirizzato" in modo evidente la sconfitta di Forlì. Il documento conterrà una richiesta di delucidazioni sulle decisioni prese dall’arbitro di Pordenone e sull’uso dell’Fvs. E’ già la seconda volta che quando il fischietto friulano incrocia il Carpi va in tilt. Perché i tre clamorosi errori del "Morgagni" che hanno indirizzato il primo tempo assomigliano tanto alle tre "topiche" prese sempre da Maccorin e dai suoi collaboratori un anno e mezzo fa, nella sfida del 28 aprile 2024 a Imola quando alla penultima giornata la squadra di Serpini con una vittoria avrebbe festeggiato la C, ma fu fermata sull’1-1. Ilrestodelcarlino.it

