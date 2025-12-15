' Caro Pino ti scrivo' Ettore Bassi ricorda Daniele tra parole e musica

In occasione dei dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, Ettore Bassi ricorda il Maestro attraverso parole e musica, celebrando la sua figura e il suo inconfondibile sound. Nel 2025 avrebbe compiuto settant'anni, un omaggio sentito a uno dei più grandi artisti italiani, simbolo di passione e autenticità musicale.

© Baritoday.it - 'Caro Pino ti scrivo', Ettore Bassi ricorda Daniele tra parole e musica Dieci anni senza Pino Daniele, voce graffiante, sound unico e cuore blues. Nel 2025 avrebbe compiuto settant'anni. E a ricordarlo con il concerto-racconto «Caro Pino ti scrivo», in programma giovedì 18 dicembre (ore 20.30), al Teatro Forma di Bari per la rassegna «Soundscapes» firmata da Pietro. Baritoday.it Caro Pino ti scrivo... Ettore Bassi ricorda Pino Daniele a Modugno Il cagliaricalcio fa parte della tua vita Congratulazioni caro Sig Pino per i suoi 70 anni Grazie per averci scelto Location la collina ricevimenti #Compleanno70Anni #Auguri70Anni #SettantAnni #70ESiSente #Festa70Anni #CagliariCalcio #ForzaCasteddu #Tifo - facebook.com facebook