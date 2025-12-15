Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, conquista il premio ATP per il punto dell’anno nel Tour. Riconoscimento che premia la sua capacità di eseguire colpi sorprendenti e innovativi, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua creatività in campo.

Carlos Alcaraz vince il premio ATP per il punto dell'anno nel Tour

Non è una sorpresa. Lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) è un giocatore in grado di inventare colpi straordinari, che ad altri neanche verrebbero in mente. Creatività allo stato puro l’iberico e così non stupisce affatto il fatto che abbia vinto il premio ATP per il punto dell’anno, limitatamente al massimo circuito (Slam esclusi). E così, se il pubblico ha votato Jannik Sinner come il suo preferito nella stagione che si è conclusa, i voti per il quindici più spettacolare sono andati al murciano. Una categoria in cui i punti considerati coincidevano spesso coi colpi eseguiti dal funambolo spagnolo. Oasport.it

