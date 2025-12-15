Carlos Alcaraz vince il premio ATP per il punto dell’anno nel Tour

Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, conquista il premio ATP per il punto dell’anno nel Tour. Riconoscimento che premia la sua capacità di eseguire colpi sorprendenti e innovativi, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua creatività in campo.

Non è una sorpresa. Lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) è un giocatore in grado di inventare colpi straordinari, che ad altri neanche verrebbero in mente. Creatività allo stato puro l’iberico e così non stupisce affatto il fatto che abbia vinto il premio ATP per il punto dellanno, limitatamente al massimo circuito (Slam esclusi). E così, se il pubblico ha votato Jannik Sinner come il suo preferito nella stagione che si è conclusa, i voti per il quindici più spettacolare sono andati al murciano. Una categoria in cui i punti considerati coincidevano spesso coi colpi eseguiti dal funambolo spagnolo. Oasport.it

