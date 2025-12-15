Cari colleghi di Rep chiedete aiuto ai fascisti?

Un confronto tra colleghi e la loro richiesta di aiuto alle forze sociali, politiche e istituzionali, solleva domande sulla libertà di espressione e le accuse di fascismo, con una nota ironica rivolta a Paolo Berizzi e alla redazione di Repubblica.

Cari giornalisti di Repubblica, vi scrivo questa cartolina dopo aver letto il comunicato del vostro cdr (comitato ): siccome fate appello «a tutte le forze sociali, politiche, sindacali e istituzionali», vorrei sapere se posso rispondere anch'io all'appello gridando «presente!» senza essere accusato di fascismo dal vostro Paolo Berizzi. Lo so che la mia solidarietà vale poco, perché di fronte a un attacco alle «garanzie democratiche fondamentali per l'intero Paese», come denunciate, di fronte a una vendita che non è solo una vendita ma un atto che mette a rischio «la sopravvivenza stessa di un pensiero critico», non dovrebbero mobilitarsi solo i poveri cronisti, come il sottoscritto.