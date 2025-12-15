Cardone ricorda | Quella volta che Capello e Berlusconi mi fecero i complimenti

Giuseppe Cardone ripercorre i momenti più memorabili della sua carriera, tra cui le occasioni con il Milan, i derby contro l’Inter e i ricordi speciali legati a Capello e Berlusconi, che gli hanno rivolto complimenti. Un viaggio tra aneddoti e emozioni, raccontato in esclusiva a SportWeek.

Giuseppe Cardone ha giocato anche nel Milan. Le occasioni in rossonero e i derby contro l'Inter. Ecco le sue parole da SportWeek. Pianetamilan.it

