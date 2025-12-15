Carcere minorile di Airola domani spettacolo teatrale Ciambriello | Grande motore di inclusione sociale

Domani, 16 dicembre, presso l’Istituto Penale Minorile di Airola si terrà lo spettacolo teatrale conclusivo di un laboratorio realizzato dall’Associazione Cult M&N’S, finanziato dal Garante Campano delle persone private della libertà. L’evento rappresenta un importante momento di inclusione sociale e di espressione per i giovani coinvolti nel percorso.

Tempo di lettura: 2 minuti Domani, martedì 16 dicembre, alle ore 10.00 presso l’Istituto Penale Minorile di Airola (BN) si terrà lo spettacolo teatrale conclusivo del laboratorio svolto dall’Associazione Cult M&N’S e finanziato dal Garante Campano delle persone private della libertà personale. Una ventata di freschezza, ironia e riflessione entra nel carcere minorile di Airola con il progetto di teatro in carcere “Liberamente”. Pensato e diretto dal grande autore e attore comico Rosario Verde, il progetto porta tra le sbarre leggerezza e profondità, nel segno della sua inconfondibile critica pungente. Anteprima24.it

