Carbone illumina The Contract | il thriller con Spacey debutta al Cairo

Marko Carbone firma la fotografia di “The Contract”, il thriller psicologico italiano diretto da Massimo Paolucci. Il film, interpretato da Kevin Spacey, debutta al Cairo, portando sul grande schermo atmosfere intense e tensioni psicologiche. Un progetto che combina talento visivo e narrativa avvincente, pronto a catturare l’attenzione del pubblico internazionale.

Marko Carbone porta la sua firma alla fotografia di “The Contract”, thriller psicologico italiano diretto da Massimo Paolucci. È un passaggio significativo per un professionista romano del 1990, chiamato a sostenere, con le immagini, un racconto che punta dritto alle zone più fragili della coscienza e alle sue contraddizioni. Un percorso nato lontano dal set . Sbircialanotizia.it

