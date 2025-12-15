Carbon neutrality Casa Optima punta sul green | Sostenibile entro il 2030
Casa Optima, azienda italiana leader nel settore del gelato artigianale, della pasticceria e delle bevande, rinnova il suo impegno per la sostenibilità con il secondo Bilancio di Sostenibilità. Proseguendo sulla strada tracciata dalla Roadmap ESG 2030, l’azienda punta a diventare completamente sostenibile entro il 2030, contribuendo attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
CASA OPTIMA, gruppo italiano attivo in oltre 150 Paesi e titolare di otto marchi tra i più diffusi e apprezzati nel mercato del gelato artigianale, della pasticceria di alta qualità e del bere miscelato, pubblica il secondo Bilancio di Sostenibilità e prosegue il percorso virtuoso tracciato dalla propria Roadmap ESG 2030, impegnandosi a garantire il proprio contributo attivo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tra gli obiettivi già raggiunti l’abbattimento del 50% dell’anidride carbonica emessa, il 100% di energia elettrica da fonte non fossile (o prodotta internamente o certificata), utilizzo di tecnologie che riducano ed efficientino sempre più il consumo del gas. Quotidiano.net
