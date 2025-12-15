Carancini a Giulianova | Cacciati dalla tribuna

Romano Carancini, ex sindaco di Macerata ed ex consigliere regionale, è stato allontanato dalla tribuna del Giulianova per aver indossato una sciarpa biancorossa. L'episodio ha attirato l'attenzione, evidenziando una situazione insolita durante l'incontro.

Allontanato dalla tribuna del Giulianova per la sciarpa biancorossa al collo. È la brutta avventura capitata all’ex sindaco di Macerata ed ex consigliere regionale Romano Carancini. "Con mio figlio Alessandro e con Alferio Canesin avevamo deciso di andare a vedere la partita – racconta –. Per vari motivi, abbiamo optato per la tribuna e preso i biglietti online. Allo stadio, abbiamo preso il caffé al bar, che era pieno e dove siamo stati accolti in maniera molto cordiale e simpatica. Ma quando siamo andati a sederci, quattro o cinque persone ci sono venute addosso urlando che dovevo andare via, che non potevo stare lì con la sciarpa biancorossa al collo. Ilrestodelcarlino.it

