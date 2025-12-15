Carabinieri in congedo e autorità riuniti per gli auguri di fine anno

Sabato pomeriggio, la sezione di Meldola dell’Associazione nazionale carabinieri ha organizzato un incontro di fine anno, riunendo carabinieri in congedo, autorità civili, militari e religiose, oltre a soci e familiari. L’evento ha rappresentato un momento di convivialità e scambio di auguri in occasione delle festività natalizie e dell’inizio del nuovo anno.

© Forlitoday.it - Carabinieri in congedo e autorità riuniti per gli auguri di fine anno La sezione di Meldola dell'Associazione nazionale carabinieri (Anc) ha accolto sabato pomeriggio autorità civili, militari e religiose, rappresentanti di associazioni, soci e familiari per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle festività natalizie e dell'inizio del nuovo anno.

