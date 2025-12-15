Carabinieri ed Enel spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gas

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carabinieri ed Enel forniscono consigli utili per prevenire truffe sui contratti di luce e gas. Ritorna a Piacenza l’Enel Energy Bar, un evento in-store dedicato a informare i cittadini su tematiche energetiche e promuovere un dialogo diretto con esperti del settore.

Immagine generica

Ritorna a Piacenza l’Enel Energy Bar, l’innovativo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma non solo.L’appuntamento è per il 16 dicembre, alle 15, presso lo Spazio Enel di Piacenza in. Ilpiacenza.it

Truffa dello specchietto, i consigli dei carabinieri per evitare di cascarci

Video Truffa dello specchietto, i consigli dei carabinieri per evitare di cascarci

carabinieri enel spiegano prevenireCarabinieri ed Enel spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gas - store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia ... ilpiacenza.it

carabinieri enel spiegano prevenireAlla Spezia Enel e Carabinieri spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gas - store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma n ... msn.com