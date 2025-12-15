Carabinieri di Benevento | pattugliamenti natalizi in uniforme storica per sicurezza e vicinanza ai cittadini

Durante il periodo natalizio, i Carabinieri di Benevento hanno intensificato le attività di pattugliamento in uniforme storica, rafforzando la sicurezza e promuovendo il dialogo con la comunità. Con pattuglie in uniforme di rappresentanza e mantella nelle vie del centro, il servizio speciale mira a coniugare tradizione e vicinanza ai cittadini durante le festività.

La Polizia di Stato con le Donne. Natale sicuro in Irpinia: controlli rafforzati dei Carabinieri - Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha potenziato le misure di vigilanza su tutto il territorio irpino. irpiniaoggi.it "Natale sicuro", via all'operazione dei carabinieri tra Avellino e Solofra - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in vista delle festività natalizie, ha rafforzato il dispositivo di controllo del territorio irpino, in particolare nelle aree di competenza delle C ... msn.com

