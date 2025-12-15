Caputo l’ex trader di Wall Street è l’uomo chiave del nuovo corso

Caputo, ex trader di Wall Street e attuale ministro dell’Economia, rappresenta la figura di spicco del nuovo corso italiano. Con una lunga esperienza nel settore finanziario, si trova ora a guidare il rilancio economico del Paese, affrontando sfide cruciali per il futuro dell’Italia.

Dopo una lunga carriera nelle banche d’affari, l’attuale ministro dell’Economia ha il compito di rilanciare il Paese. La ricetta: disciplina di bilancio e moneta forte. Contando sull’aiuto finanziario degli Stati Uniti. La rivoluzione di Javier Milei passa per i corridoi dell’alta finanza. Il vero fulcro del «nuovo» corso argentino risiede nel ministero dell’Economia, dove l’ex trader di Wall Street, Luis «Toto» Caputo, sta dirigendo l’orchestra della terapia shock. Soprannominato il « Lionel Messi della finanza» dai suoi ex colleghi (di solito questi paragoni non portano benissimo), Caputo è affiancato da una squadra che condivide il suo pedigree, un gruppo di ex dirigenti di Jp Morgan e di altre sale trading globali. Laverita.info