Capuano elogia l’Inter | Squadra forte e Chivu non parla come Conte! Mi rifiuto di credere in quella cosa sul Napoli

Giovanni Capuano analizza il momento attuale di Napoli e Inter, commentando le rispettive prestazioni e la corsa scudetto. Il giornalista esprime inoltre la sua opinione sull’atteggiamento di Chivu rispetto a quello di Conte, offrendo una prospettiva critica e diretta sulla situazione delle squadre coinvolte.

Inter News 24 Il noto giornalista Giovanni Capuano ha detto la sua sul momento del Napoli, su quello dell’Inter e, in generale, sulla lotta scudetto. Intervenuto nel corso de “Il Bar di Tuttonapoli”, sulla Radio Tutto Napoli, Giovanni Capuano ha commentato la sconfitta rimediata dalla squadra di Conte contro l’Udinese e la vittoria ottenuta dall’Inter contro il Genoa. SUL NAPOLI – « Il Napoli gioca male dall’inizio, non ha identità e ha perso sempre allo stesso modo. L’anno scorso poteva giocare il calcio degli anni ‘80, ma oggi siamo nel 2025 e tutti giocano ogni tre giorni. Non solo Conte. Non sento Chivu dire le stesse cose. Internews24.com

