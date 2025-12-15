Caporalato dal Sud una risposta concreta per riportare legalità e diritti nei campi Stop allo sfruttamento in agricoltura

Il fenomeno del caporalato nel Sud Italia trova una risposta concreta attraverso l’Help Desk Interistituzionale Anticaporalato, un servizio multilingue dedicato a sostenere i lavoratori agricoli sfruttati. Attraverso telefonate, messaggi e richieste d’aiuto, questo strumento mira a garantire legalità e diritti, offrendo informazioni, orientamento legale e accesso ai servizi necessari per uscire dall’invisibilità.

Una telefonata, un messaggio WhatsApp, una richiesta d'aiuto in una lingua diversa dall'italiano. Per molti lavoratori agricoli sfruttati nel Sud Italia, il primo passo per uscire dall'invisibilità passa dall' Help Desk Interistituzionale Anticaporalato, un servizio multilingue che offre informazioni, orientamento legale e accesso ai servizi essenziali. Attivo dal 2021, l'Help Desk rappresenta uno degli strumenti più innovativi di P.I.U. Su.Pr.Eme., il progetto che ha messo al centro lavoro, diritti e dignità per contrastare lo sfruttamento e il caporalato nelle campagne meridionali. La piaga del caporalato L'investimento pubblico in 5 regioni del Mezzogiorno: Puglia (capofila), Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.

