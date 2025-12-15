Capodanno Parigi come Milano | festa cancellata NY Post attacca | Hanno paura

Le celebrazioni di Capodanno in molte città europee sono state cancellate, tra cui Milano e Parigi, che hanno optato per la soppressione degli eventi pubblici. Questa scelta ha suscitato reazioni e critiche, con alcuni media come il NY Post attribuendo questa decisione a timori e paure di security. Un trend che evidenzia come anche le festività più tradizionali siano soggette a restrizioni.

Il Natale ancora non è stato cancellato ma il Capodanno sembra essere diventato un evento sacrificabile come dimostrano i casi di Milano e Parigi, che hanno deciso di eliminare gli eventi di piazza. Le ragioni ufficiali sia nel capoluogo lombardo che nella Capitale francese sono le stesse: impossibilità di controllare la piazza e problemi per la sicurezza. A Milano negli anni precedenti ci sono stati gravissimi episodi di violenza in piazza del Duomo, con donne prese di mira nel modo più ignobile e tutto questo senza che ci fosse un vero evento di piazza, che il Comune con la giunta di Beppe Sala ha deciso di abolire. Ilgiornale.it

Rooftop Champs Elysees New Year in Paris 2024

