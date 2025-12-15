capodanno comico 2026 | aspettando il nuovo anno ridendo

Preparati a ridere e a brindare con il Capodanno comico 2026 a Milano, uno spettacolo di stand-up comedy a tre voci che promette divertimento e allegria. Una serata speciale per accogliere il nuovo anno con il sorriso, tra comicità e momenti di convivialità, prima della mezzanotte. Un modo originale per iniziare il 2026 all’insegna del sorriso.

CAPODANNO COMICO 2026 STAND UP COMEDY SHOW A PIU' VOCI PER UNA CARICA DI RISATE
Chi non vorrebbe iniziare l'anno nuovo con una carica di risate? Nel centro di Milano, stand up comedy a 3 voci e brindisi alla mezza, Aspettare la mezzanotte del Capodanno 2025 con una serata di stand-up comedy?

Aspettando il capodanno 2026 – con Andrea Baccassino - La notte di San Silvestro all'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano D'Otranto, negli spazi del Laboratorio Urbano Giovanile

CAPODANNO SHOW info 342.1076311 Antonio Pandolfo Comico Vincenzo Canzone WE MAN Silvio Randazzo Villa Imperiale Ricevimenti Palermo Francesco Finocchio Director Art Luigi Cortina