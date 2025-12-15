Capodanno al Teatro Manzoni con Lo Schiaccianoci

Il Teatro Manzoni si prepara a celebrare il Capodanno con una performance speciale:

Lo Schiaccianoci è uno dei balletti più famosi al mondo, e quello prodotto dalla Tam Ballet in particolare ha già registrato il sold out in tutte le sue repliche. Arriva per la prima volta, a Capodanno, al Teatro Manzoni di Monza: uno spettacolo perfetto per dare il benvenuto al 2026 e che si. Monzatoday.it

