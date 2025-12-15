Il Capodanno a Roma si anima con un grande concerto al Circo Massimo, dove si esibiranno tre artisti di fama nazionale. Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso porteranno sul palco musica e spettacolo, creando un'atmosfera speciale per celebrare l'inizio del nuovo anno nella capitale.

© Iltempo.it - Capodanno a Roma, ecco gli artisti del concerto al Circo Massimo

Saranno Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso i tre artisti che si esibiranno sul palco del Circo Massimo per il tradizionale Concerto di Capodanno di Roma. La conferma è arrivata oggi dal Campidoglio nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento. A svelare il cast che animerà la notte del 31 dicembre è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ponendo fine al riserbo delle ultime settimane. Come da tradizione, lo spettacolo si svolgerà al Circo Massimo con ingresso gratuito. L'evento prenderà il via alle ore 21:00 del 31 dicembre e proseguirà fino a tarda notte, accompagnando il pubblico nel conto alla rovescia e nei festeggiamenti per l'arrivo del 2026. Iltempo.it

TONY EFFE LIMONA GAIA IN DIRETTA LIVE AL CONCERTO DI ROMA 😎🤤

Capodanno al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra i tre artisti sul palco. Orario e come partecipare - Saranno Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso i tre artisti che si esibiranno sul palco del Circo Massimo per il tradizionale Concerto di Capodanno di Roma. leggo.it