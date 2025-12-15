Capodanno a Napoli 2026 | 4 giorni di musica Elodie e Serena Brancale protagoniste in piazza del Plebiscito

Dal 29 dicembre al 1° gennaio, Napoli si prepara a celebrare il Capodanno con quattro giorni di eventi imperdibili. Tra concerti, performance di giovani talenti, musica dance sul lungomare e spettacolari fuochi d’artificio, la città si trasformerà in un palcoscenico vivace per salutare il nuovo anno, con protagoniste sul palco Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito.

La kermesse inizia lunedì 29 dicembre al PalaVesuvio di Ponticelli, con il concerto gratuito dedicato a James Senese, il grande sassofonista e cantante napoletano scomparso quest'anno all'età di 80

