capodanno 2026 al circo massimo di roma tre big della musica italiana

Roma Capitale, con il supporto di RDS, annuncia il grande concerto di Capodanno 2026, l'evento che porterà il meglio della musica italiana al Circo Massimo, nel cuore di Roma, per festeggiare, il 31 dicembre a partire dalle ore 21:00, l'inizio del nuovo anno. Sul palco si esibiranno tre tra i più amati artisti della scena musicale contemporanea: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, artisti apprezzati dal pubblico e dalla critica che porteranno sul palco i successi che hanno segnato le loro carriere facendoli diventare dei veri e propri capisaldi della musica italiana, tra pop, rap e cantautorato.

