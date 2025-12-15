L'articolo esplora il ruolo della cultura come motore di identità e orgoglio, contrapponendo i cliché che la considerano un lusso inutile. Tra sfide e resistenze, si evidenzia come investire nella cultura possa rappresentare una vera risorsa per il progresso e la valorizzazione del territorio, superando l'idea che

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale della cultura. Sfida contro i cliché tra orgoglio e identità

Brusa C’è chi ripete come un noioso refrain che con "la cultura non si mangia". E giù tagli con la mannaia della fasulla necessità di risparmi. Ma c’è anche chi, soprattutto in campagna elettorale di qualsiasi latitudine, si riempie la bocca con quella stessa parola: cultura. Forse perché fa un po’ chic prima di tornare coi piedi per terra e nascondersi dietro lo stesso refrain: "Già, però con la cultura non si mangia". Perché questo preambolo? Semplice: la candidatura di Ancona a "Capitale della cultura italiana" cancella con un unico colpo di spugna entrambi i cliché: perché se è vero che in caso di vittoria da queste parti arriverebbero parecchi soldini per la città e dunque con la cultura un pochino si potrebbe anche mangiare, è anche vero che l’amministrazione comunale che sta tanto puntando su questa candidatura ha dimostrato di non volersi solo riempirire la bocca con quella parola "cultura" visto che la campagna elettorale (fortunatamente, aggiungiamo noi) è passata da parecchio tempo. Ilrestodelcarlino.it

